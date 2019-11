Korszerűsítették a sepsiszentgyörgyi kórház szemészeti osztályát

• Fotó: Kocsis B. János

Az év elején sikerült az országos költségvetésből az egészségügyi minisztériumtól 12 millió lejt lehívni, amelyből orvosi eszközöket vásároltak, ennek része a szemészeti osztály korszerűsítésére fordított 676 351 lej is – mondta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Hozzátette, december végéig a fennmaradt összeget is felhasználják.

A korszerű gépeket dr. Albert András szemész szakorvos mutatta be. Az osztályon főként sebészi beavatkozásokat végeznek: idén 1629 beteget utaltak be, és 1480 beteget műtöttek. A műtétek közül 1225 szürke hályog eltávolítás volt, ezért is tekintették elengedhetetlennek a régi, több évtizedes technológiával működő gépek cseréjét.