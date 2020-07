Korszerű utakon közlekedhetnek a közeljövőben Tusnád községben

• Fotó: Veres Nándor

olyan kis utcákban is aszfaltoztak, ahol két jármű csak nehezen fér el egymás mellett.

A többi csíki községhez hasonlóan Tusnád is jól kihasználta a kormányprogramok biztosította támogatási lehetőségeket a községi besorolású utak korszerűsítésére. A községben, ahol korábban egy kis szakasz kivételével csak az áthaladó E578-as, illetve megyei úton volt aszfaltburkolat,

A munkálatot két részben végzik, mivel két különböző kormányprogramtól is támogatást nyert a község. 2018-ban a Helyi Fejlesztések Országos Programjának (PNDL) 9 millió lejes támogatása nyomán írtak alá kivitelezési szerződést a székelyudvarhelyi Multipland Kft.-vel, ezt a korszerűsítést tavaly be is fejezték, 6 kilométernyi utcahálózatot újítva fel.

Betonozott esővíz-elvezető sáncokat alakítottak ki, ezek egy részét előregyártott betonelemekkel födték le, és a kapubejáratokat átereszekkel látták el.