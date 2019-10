Korszerű sportlétesítménnyel gazdagodott Csíkszentdomokos

Mit mondtak az örökösök?

Ifj. Buzánszky jenő: „Nem volt szerencsém édesapámmal annak idején együtt jönni Erdélybe, de most igyekszem bepótolni, többször jövők, s

próbálom folytatni mindazt, amit ő szívvel-lélekkel, belülről érkező feladatként csinált az erdélyiekért, a külhoni magyarokért.

Sokszor elmondta, hogy ő rengeteget kapott a sporttól, és ezt szeretné visszaadni a következő generációknak, ezért vállalt feladatot a gyermekmentő szolgálatnál, az utánpótlás-nevelés népszerűsítésében”

Molnár Andrea abban a szerencsés helyzetben van, hogy az évek során több mint 30 ezer kilométert utazhatott együtt Buzánszky Jenővel. „Rengeteget utaztunk Jenő bácsival sportrendezvényekre, avató ünnepségekre, a gyermekmentők akcióira, a parlamenti válogatott mérkőzéseire, sokat mesélt arról, hogy mennyire szívügye a határon túli magyarság, mennyire fontos az utánpótlás-nevelés. Többek között a nemzeti sport-ovi programot vezetem, Jenő bácsi pedig halálos ágyán is azt mondta, vidd el a határokon túlra is ezt a programot. Nem is volt kérdés, hogy mi itt legyünk Csíkszentdomokoson, minden jogi procedúrát elvégezzünk annak érdekében, hogy a sportközpont, a labdarúgópálya és az évente megrendezendő gyermekfocikupa a Buzánszky Jenő nevet viselje. Jenő bácsi még életében úgy rendelkezett, hogy a nevével kapcsolatos összes jog és kötelezettség miránk hárul, ifj. Buzánszky Jenőre és énrám, mi ketten közösen döntünk a névhasználatról, illetve a nevével kapcsolatos összes más feladatról” – mondta el dr. Molnár Andrea sportjogász.