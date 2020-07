Koronavírussal fertőződött a Kovászna megyei tűzoltóság munkatársa

Képünk illusztráció • Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Adrian Simtea parancsnok portálunknak elmondta, a kiesés nem befolyásolja a kapacitásukat, minden feladatukat el tudják látni. Emlékeztetett, hogy minden óvintézkedést betartottak, a felügyelőség rendelkezik a koronavírus-fertőzöttek szállítására alkalmas zárt hordággyal.

Információink szerint az altiszt felesége nemrég adott életet egy kisbabának, az ő koronavírustesztje lett először pozitív, majd a férjnél is kimutatták a fertőzést. A felügyelőség közleményben arra kéri a lakosságot, hogy tartsák be az előírásokat. „Hagyjuk a járványtani szakembereket, hogy kezeljék a helyzetet, alkalmazkodjunk az elvárásokhoz. (…) Nem tagadhatjuk a fertőzés veszélyét” – fogalmaz közleményében a Kovászna megyei tűzoltóság. Azt javasolják, hogy hívjuk fel mások figyelmét is az óvintézkedések fontosságára, különösen akkor, ha azt tapasztaljuk, hogy nem tartják be az előírásokat.