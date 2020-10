Koronavírus-járvány: tovább szigorítanak Székelyudvarhelyen

Újabb, szigorúbb járványügyi intézkedéseket vezetnek be Székelyudvarhelyen, miután egy hétfői adat szerint a városban a fertőzések aránya már 5,7 ezrelék volt (ez azóta tovább emelkedett). Ismét bezárják a játszótereket, de a halottak napi emlékezés, temetőlátogatás is szabályokhoz kötött lesz.

További korlátozások léptek életbe Székelyudvarhelyen. Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Csütörtökön ülésezett Székelyudvarhely helyi katasztrófavédelmi bizottsága: az egyre növekvő esetszám okán a bizottság több szigorító intézkedést bevezetése mellett döntött, közölte a hivatal sajtóosztálya. A város által fenntartott városi bölcsőde hétfőn, október 19-én már bezárt (Csíkszeredában és Marosvásárhelyen még nem kellett elrendelni a kisded-megőrzők bezárását), de most az is kiderült, hogy november 1-éig biztosan nem is fog nyitni az intézmény.

HIRDETÉS

Ugyanakkor, a városban felfüggesztenek minden iskolán kívüli délutáni, azaz after-school jellegű tevékenységet addig, amíg a városban az ezer főre eső koronavírus-fertőzöttek száma meghaladja a hármat.

Akárcsak tavasszal, ismét bezárják vagy elzárják a város játszótereit, illetve a vasárnapi autópiacot sem lehet megrendezni, amíg a fertőzések aránya nem esik vissza 3 ezrelékre, de a soron következő Helyi Termékek Vására is elmarad.

Nem lesz autópiac és vásár

Mindenszentek ünnepe és a halottak-napi templom- és temetőlátogatás kapcsán is több járványügyi szabályt határozott meg a helyi katasztrófavédelmi bizottság.

A templomokban kötelező személyenként minimum négy négyzetméteres felület biztosítani, illetve a kétméteres távolság betartása is kötelező.

Ugyancsak kötelező belépéskor kezet fertőtleníteni, valamint a maszkot a szertartás ideje alatt sem lehet levenni. A városvezetés újfent hangsúlyozza: a helyes maszkviselés azt feltételezi, hogy az a szájat és az orrot is takarja.

A temetők területén is kötelező a távolságtartás és a maszkviselés, a síroknál egyszerre nem tartózkodhat több mint 6 személy, ha azok nem egy háztartásban élnek.

A szabadtéri miséken, istentiszteleteken legalább 1,5 méteres távolság kell legyen a résztvevők között.

Nem lehet zsúfoltság a temetőkben sem

Továbbá, a templomok és a temetők esetében is érvényes, hogy a koronavírus-járványra utaló tünetekkel rendelkezőket (akik köhögnek, tüsszögnek, folyik az orruk vagy hőemelkedésük van) nem engedik be a kegyeleti helyekre.

A zsúfoltság elkerülése érdekében ugyanakkor a templomokban és a temetőkben is lehetőség szerint külön útvonalon kell be- és kiengedni a hívőket, kijelölve ezeket az útvonalakat, a kegytárgyakat pedig, amelyekkel a hívők is érintkeznek, minden használat után le kell fertőtleníteni.

Emellett rendszeresen kell fertőtleníteni a gyakran megérintett felületeket (kilincsek, különféle tárgyak, padok, székek) is.

Végül, akárcsak a nyáron a városi zöldségpiac esetében, ha a szabályok ellenére is zsúfoltság alakul ki a temetőkertekben, és nem lehet betartani a személyek közötti minimum 2 méteres távolságot, akkor ideiglenesen felfüggesztik a belépést mindaddig, amíg csökken a személyek száma.