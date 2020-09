Korodit ifj. Hajdu váltaná

Korodi Attila hamarosan megüresedő parlamenti képviselői helyére ifj. Hajdu Gábor jelentkezett be. Más is jelentkezhet szeptember 18-ig, a végső jelöltről az RMDSZ Területi Képviselők Tanácsa fog dönteni.

• Fotó: Veres Nándor

Sajtótájékoztatón jelentette be hétfőn az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének elnöke, Borboly Csaba, hogy szeptember 18-ig bárki jelezheti náluk, ha úgy dönt, hogy megpályázná Korodi Attila megüresedett parlamenti képviselői helyét (Korodi csíkszeredai polgármesterként folytatná, a szeptember 27-i helyhatósági választásokon ő indul RMDSZ-es polgármesterjelöltként). Egy pályázó máris van: ifj. Hajdu Gábor a sajtóeseményen már meg is tartotta kortesbeszédét. Amennyiben többen is jelentkeznek, október elején a Területi Képviselők Tanácsa nevezi meg a végső aspiránst (előválasztás ezúttal nem lesz). Az egyetlen csíki szenátori helyre is lehet jelentkezni, azt jelenleg Tánczos Barna tölti be, aki minden bizonnyal szeretne újrázni.

Ifj. Hajdu Gábor jelenleg az RMDSZ Csíki Területi Küldöttek Tanácsának elnöke, az SZKT tagja, volt megyei és csíkszeredai önkormányzati képviselő.