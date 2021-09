Környezetbarát közlekedést terveznek Sepsiszentgyörgyön

• Fotó: Jakab Mónika

Tizenkét környezetkímélő elektromos buszt vásárolnak, az alacsony padlójú járművekre kerekesszékkel, babakocsival is könnyen fel lehet szállni, fűtéssel, klímaberendezéssel és elektronikus tájékoztató táblákkal lesznek felszerelve. A pályázati stratégia szerint új buszállomás épül a Păiş David úton, ahol a megyeközi buszok leteszik az utasokat, akik innen környezetkímélő városi buszokkal juthatnak el a város különböző részeibe. A pályázat részét képezi továbbá a több mint 60 tömegközlekedési megálló korszerűsítése és egy végállomás építése a Gólya utcában.

A megállók LCD információs kijelzővel, videómegfigyelő rendszerrel, WiFi-vel lesznek felszerelve, több jegyautomatát is elhelyeznek.

A jegyeket online is meg lehet majd vásárolni és telefonon is be lehet mutatni. Továbbá tervben van több útkereszteződés közlekedési lámpával való szabályozása, megfigyelő és adatgyűjtő rendszerrel ellátott forgalomirányítási rendszer bevezetése, amely lehetővé teszi a forgalom és a buszjáratok valós idejű felügyeletét, a buszok közlekedésének előnyben részesítését.

Felújításra kerül a jelenlegi útvonalak egy része: korszerűsítik a Gyár utcát, Grigore Bălan tábornok utcát, Nicolae Iorga utcát, Csíki utcát, Stadion utcát, ugyanakkor az Oltmező utcában és a Păiș David utcában járdákat is építenek. Az város vonzáskörzetének növekedése miatt a buszok hosszabbított útvonalakon is közlekednek majd. A városi mobilitási terv részeként az önkormányzat a bicikliút-hálózatot is bővíti. A jelenlegi útfelújítások már ezek kialakításával történnek, de tervben van egy új, gyalogosokat és kerékpárosokat szolgáló Olt-híd megépítése a Kis utca, azaz a Păiș David úton az új buszmegálló, és a Nicolae Iorga utca között.

Megközelítőleg 7 kilométer hosszú aszfaltozott bicikliút épül az Olt folyó töltésén, Kilyéntől Árkos patakáig. Az Oltmező utcában és a Păiș David utcában is kerékpársávot alakítanak ki, előbbi az újonnan épült Sepsi Aréna előtti körforgalomnál már kialakított bicikliúthoz fog kapcsolódni. Mindezek mellett 230 bérelhető kerékpárt helyeznek ki a városban 17 különböző lerakóhellyel, amelyek elektronikus jegyváltókkal, a kerékpárok pedig intelligens követővel lesznek felszerelve.