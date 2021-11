Kormánytámogatás Hargita megyei településeknek távfűtésre

A három nagyobb Hargita megyei város – Csíkszereda, Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós – is kap támogatást a dráguló távfűtési számlák kiegyenlítésére az állami tartalékalapból. A távfűtést használók ugyanakkor elosztó-mérő egységeket kell felszereltessenek a lakásukban található fűtőtestekre december végéig.

A távfűtési költségek kifizetésébe is besegít az állam, de még nem tudni pontosan, mekkora lesz a télen a távhő lakossági ára. Képünk illusztráció • Fotó: Lukácsi Lehel

A fejlesztési minisztérium javaslatára több mint 310 millió lejjel támogatja a kormány – a helyi önkormányzatok kérésére – 31 városban a megdrágult távfűtési számlák kifizetését. A szóban forgó települések között három székelyföldi város is van, mindhárom Hargita megyei. A fejlesztési minisztérium által közzétett adatok szerint a megyeközpont,

Csíkszereda 121 ezer lejt kap a támogatási keretösszegből, Székelyudvarhely 2,83 millió lejt, Gyergyószentmiklós pedig 1,31 milliót.

A székelyudvarhelyi önkormányzat a távfűtés lakossági árának a támogatására kérte az állami támogatást, de egyelőre még nem tudják, pontosan mire költhetik majd el a pénzt. Amint arról Zörgő Noémi városházi szóvivő tájékoztatott, egyelőre még csak a szaktárca által az összegekről kiközölt táblázatot látták, de a városvezetés még várja a központi átiratot arról, hogy pontosan mire költheti a jóváhagyott összeget.

Ez várhatóan ártámogatásra, vagy ahogy szokták mondani, szubvencióra fordítható összeg, de erről egészen biztosat akkor tudunk mondani, amikor megjön az átirat

– fogalmazott a szóvivő. Így egyelőre még nem tudni, mekkora lesz a távfűtés lakossági árának a szubvenciója, de még az az érték sem, amibe be kell épüljön az állami támogatás. A távhőszolgáltató vállalat most készíti elő a távfűtés árára vonatkozó számítást, amelyet majd jóvá kell hagyjon az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE). Amint megvan a jóváhagyás, a módosított árat az önkormányzati képviselő-testület is el kell fogadja, ezt követően tud döntést hozni a testület arról, hogy az önkormányzat a távfűtés árának mekkora részét tudja támogatásként átvállalni, azaz mekkora lesz a lakossági ár – tájékoztatott Zörgő Noémi. Megjegyezte, amint megérkeznek a szükséges dokumentumok és az ügyet napirendre tudja tűzni az önkormányzat, ha kell, rendkívüli ülést hívnak össze ez ügyben.

„Biztos, hogy fog nőni”

Még nem tudni, mekkora lesz a távfűtés ára, ennek a kiszámításán jelenleg is dolgoznak a távhőszolgáltató vállalatnál, „de az biztos, hogy fog nőni” – közölte megkeresésünkre Hadnagy Gábor, az Urbana Rt. vezetője.

A tavalyihoz képest még nem változott a távfűtés ára, novembertől lehet drágulásra számítani, mert a gáz ára nagyon megnőtt

– fűzte hozzá. Hadnagy Gábor azt is megerősítette, hogy egy országos törvény értelmében a távfűtést használók december végéig saját költségükön elosztó-mérő egységeket (románul repartitor) kell szereltessenek a lakásukban lévő fűtőtestekre. A fűtőtestekre szerelt egységek a tömbház szintjén megmért hőenergiát egy bizonyos arány szerint szétosztják. „Ezeket

az adatokat le kell majd olvasni, fel kell dolgozni, és ez alapján kell majd fizessék a lakosok a távfűtési költségek rájuk eső részét”

– magyarázta a távhőszolgáltató vállalat vezetője. A városháza és a távhőszolgáltató a lakástulajdonosi társulásokkal együttműködve keresett megoldást a helyzetre, ugyanis a leolvasás és az adatösszesítés, -feldolgozás miatt városszerte azonosak kell legyenek ezek az egységek.

Egy olyan szakvállalkozást kerestek meg, amelynek van ebben tapasztalata, a csereháti lakásokban a kezdetek óta működő hasonló berendezéseket is ez a cég szerelte fel – mondta el a távhőszolgáltató vállalat vezetője. Ő azonban nem tartja valószínűnek, hogy december végéig kivitelezhető a szóban forgó egységeknek a felszerelése – sem a városban, sem országszerte –, ugyanis, mint mondta,

nincs olyan gyártó, amely ilyen rövid idő alatt le tudná gyártani a szükséges mennyiségű berendezést, a felszerelésről, beüzemelésről már nem is beszélve.

Kérdésünkre Hadnagy Gábor elmondta, egyelőre még azt sem tudni, mennyibe fog kerülni egy ilyen berendezés. A vonatkozó törvény értelmében rádiófrekvenciás eszközök kell legyenek a szóban forgó egységek, így nem kell majd lakásról lakásra járjanak a leolvasók és fűtőtestenként feljegyezzék az értékeket, hanem egy megfelelő rádiófrekvenciás leolvasóval már a lépcsőházban be tudják majd gyűjteni az adatokat – mondta a majdani leolvasás módjáról, megjegyezve, hogy a „repartitorok” haszna az lesz, hogy a valós fogyasztásnak megfelelően pontosabban lehet majd kiszámlázni lakásonként a távhő árát.

További források Csíkszeredának



Csíkszereda egyébként más forrásokból további kormánypénzeket kapott, összesen 5 millió lejt – jelezte nemrég közösségi oldalán Korodi Attila csíkszeredai polgármester. Mint fogalmazott, a csíkszeredai városvezetés célja az volt, hogy a távhőszolgáltatáson lévő 1765 családot ne érintsék hátrányosan az árliberalizáció nyomán elszabadult gázárak. „A kormány döntése értelmében Csíkszereda támogatást kap, ugyanakkor ezen felül számos olyan költség fedezésére is pénzt kap, amivel – egy költségvetés-átszervezéssel – tudjuk garantálni azt, hogy a távhőszolgáltatáson lévő családok biztonságosan végig tudják vinni ezt a telet” – fogalmazott Csíkszereda polgármestere.