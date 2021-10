Korlátozásokkal ugyan, de lesz könyvvásár Marosvásárhelyen

Készülnek a 27. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárra, amelynek idén is a Nemzeti Színház ad otthont november 11. és 14.között – válaszolta érdeklődésünkre a rendezvény főszervezője, Káli Király István, a Romániai Magyar Könyves Céh elnöke. Mint részletezte, a hatályban lévő szabályokat és korlátozásokat betartva, kevesebb látogatót fogadnak, de valamennyi, ilyenkor szokásos rendezvényt megtartanak.

Kevesebb standdal, levegősebben szervezik meg az idei könyvvásárt. Archív • Fotó: Haáz Vince

Az idei könyvvásár mottója Élj vele! és bár kisebb lesz a beépített terület, hogy a látogatóknak több hely jusson, illetve a járulékos rendezvényekre, színházi előadásokra, koncertekre, irodalmi estekre is félházzal készülnek, rendes könyvvásár lesz – mondta Székelyhonnak a főszervező.

Eddig még bizonytalanok voltunk, nem tudtuk, lesz-e valódi könyvvásár, de most már elindult a szervezés, korlátozásokkal, de tényleges vásárra készülünk

– hangsúlyozta Káli Király István.

Regisztráció és oltásigazolvány

Míg tavaly a járványhelyzetre való tekintettel, csak virtuális vásárt szerveztek, idén a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház földszinti és emeleti előterében 27 kiadó lesz jelen, a hazaiak mellett Magyarországról is érkeznek könyvkiadók, és olyanok is jönnek, akik első alkalommal vesznek részt a vásárban – mondta a szervező, aki arról is beszámolt, hogy

az időpontokat már leszögezték, minden ami a korábbi könyvvásárokban volt, az most sem marad el.

A vásárba oltásigazolvánnyal, vagy 72 óránál nem régebbi negatív teszteredménnyel, illetve a betegségen átesettek orvosi igazolvánnyal léphetnek be azt követően, hogy regisztráltak az arra célra kialakított ponton. A regisztrációs lehetőséget már három nappal a vásár kezdete előtt megnyitják, hogy ne legyen hosszas a várakozási idő az első napon. A 12 éven aluli gyerekek korlátozások nélkül beléphetnek a vásár területére és részt vehetnek a rendezvényeken, ám a maszkviselés mindenkire érvényes, az öt évnél nagyobb gyerekekre is.

Félházas rendezvények

A szervezők úgy számolták, hogy egyszerre 150 személy tartózkodhat a vásárban, minden belépőnek adnak egy számot, amit távozáskor le kell adnia.

Ugyanakkor a látogatók karszalagot is kapnak, az igazolást, vagy a teszt felmutatását követően műs-más színűt. Akik oltással rendelkeznek, azok olyat, ami a vásár mind a négy napján feljogosítja őket a jelenlétre, míg a negatív teszttel rendelkezők korlátozott időszakra szóló karkötőt.

Ami a színházi előadások, koncertek, irodalmi estek látogatottságát illeti, félházzal készülnek a szervezők. Káli szerint az 598 férőhelyes nagyteremben 289 személy tartózkodhat, ami nem egy rossz arány.