Kórházépületet ürítenek ki, hogy szükség esetén több fertőzöttet tudjanak ellátni

Mintegy 371 ezer lej értékben rótt ki a rendőrség pénzbírságot Maros megyében a kijárási tilalomra vonatkozó előírások megszegése miatt az elmúlt 24 órában. A Maros Megyei Klinikai Kórház egyik épületének kiürítésén, átszervezésén is dolgoznak a hatóságok, hogy szükség esetén több koronavírussal diagnosztizált beteget fogadhassanak.

Átszervezések hajtanak végre. Archív • Fotó: Haáz Vince

A Maros Megyei Klinikai Kórház vezetősége jelenleg a Gheorghe Marinescu 1. szám alatti kórházépület átszervezésén, kiürítésén dolgozik, hogy ott is fogadni lehessen koronavírusos betegeket szükség esetén. A Mihai Eminescu Ház szomszédságában levő épületben csak azt követően látnak majd el koronavírusos betegeket, ha a Dózsa György utcában levő Fertőző Klinikák már nem tudnak több beteget fogadni – jelentette be Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke. Szombaton délben Marosvásárhelyen az 1-es számú fertőző betegségek klinikáján 37 személyt kezeltek, őket koronavírus-fertőzés gyanújával utalták be.

A Maros megyei prefektúra közleménye szerint szombaton délben Maros megyében 4 277 személy volt lakhelyi elkülönítésben, 200 személy pedig intézményesített karanténban.

Az elmúlt 24 órában a megye területén a katonák és rendőrök 830 személygépkocsit és 2400 személy igazoltattak, ellenőrizve, hogy betartják-e a kijárási tilalomra vonatkozó előírásokat.

A kirótt büntetések ellenértéke eléri a 371 000 lejt.

Nemcsak az utcán levőket, hanem a kisebb és nagyobb üzleteket is rendszeresen ellenőrzik Maros megyében, szinte nincs olyan nap, hogy ne bírságoljanak meg kereskedelmi egységeket az egészségügyi előírások megszegése miatt. Pénteken három üzletet bírságoltak meg, összesen 5400 lejre, mert nem volt a helyiség fertőtlenítve és a megengedettnél több ember tartózkodott a helyiségben.

A Maros megyei kórház sürgősségi osztályán dolgozó, koronavírus-fertőzött beteggel kapcsolatba lépő tíz egészségügyi alkalmazottak tesztje negatív. Ők továbbra is otthoni elkülönítésben maradnak, valamennyien tünetmenetesek.