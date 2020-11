Idén is lesz koraszülöttek hete Székelyudvarhelyen, a kedden kezdődő rendezvénysorozat alkalmával ugyan a megszokott személyes találkozásokra, beszélgetésekre nem kerülhet sor, ám lényegében a kezdeményezés idén is változatlan lesz. A cél felhívni a figyelmet a korababák és családjuk helyzetére, nehézségeire.

Évek óta működik Székelyudvarhelyen a korababákat támogató csoport, a kezdeményezők idén már hetedik alkalommal rendezik meg a koraszülöttek hetét. A járványhelyzet miatt ezúttal online programokkal készültek. A program kedden este hét órakor kezdődik: az esemény Facebook-oldalán lehet majd követni Lukács Emőke, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház bábszínésze által színre vitt mesefeldolgozást.

A már hagyományos játék sem marad el, közölték a szervezők: az előző évek szelfikészítő versenyét továbbgondolva idén az Alkoss lilát! játékban a közösségi oldalra a #korababa2020 #koraifejlesztes hashtagekkel közölt fényképeket várják. Az alkotás bármi lehet, ami lehetőleg közösségi, tehát gyerekekkel vagy a családdal közösen elkészíthető. A fotókat november 22-éig várják a szervezők, és akárcsak a korábbi években, idén is nyereményeket sorsolnak ki a résztvevők között.

Nem csak szórakoztató programok

Szakmai előadás is lesz: szerdán délután öt órától a Kneipp-terápiáról lesz szó, amelyet különböző betegség megelőzésére és enyhítésére, apró panaszok orvoslására és az immunrendszer erősítésére alkalmaznak. Az előadás online lesz követhető, a szervezők a koraszülöttek hete Facebook-eseményén szerdán osztják meg a linket, amelyre kattintva majd betölthető a közvetítés. Szerdától péntekig a szervező Gyulafehérvári Caritas székelyudvarhelyi székhelyén (a Kossuth Lajos utca 18. szám alatt) lesz megtekinthető az ez alkalomból rendezett Életem első napjai című kiállítás is, de akik kerülik a közösséget, azok is szemlézhetik az alkotásokat online. Zárásként szombaton este a Székelyföldi Legendárium Babba Mária című rajzfilmjét vetítik szintén online, majd vasárnap délután öt órakor lesz az Alkoss lilát! nevű verseny eredményhirdetése.

A székelyudvarhelyi kórházban évente átlagosan mintegy 1100–1200 újszülött jön világra, jellemzően egy százalékuk idő előtt. Az előírások szerint az 1500 grammnál kisebb súllyal, valamint a 32. terhességi hét előtt világra jött babákat a marosvásárhelyi megyei kórházba szállítják (hiszen az ottani neonatológiai osztály rendelkezik a kezelésükhöz szükséges felszerelésekkel), a jobb egészségügyi állapotban lévő koraszülötteknek pedig Székelyudvarhelyen viselik gondját.