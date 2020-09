Könyvvásár Csíkszeredában: járványidőben is megszervezik

Minden látogató számára gumikesztyűt biztosítanak a szervezők a csütörtökön kezdődő és vasárnap kora délután záruló Csíkszeredai Könyvvásáron. A koronavírus-járvány közepén tartandó rendezvény más újdonságokat is tartalmaz.

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala idén is megszervezi a könyvvásárt • Fotó: Veres Nándor

Már önmagában az is újdonság, hogy idén is megrendezik a Csíkszeredai Könyvvásárt: az elmúlt esztendőkben szokás szerint tavasszal zajlott a rangos esemény, idén azonban a koronavírus-járvány miatt elhalasztották – még az is felmerült, hogy elmarad.

Magyarország szeptemberben lezárta a határait, így az anyaországbeli könyvkiadók számára sokkal nehezebbé vált a megjelenés, nem is jönnek hozzánk. Az azonban jó hír, hogy így is tizenkilenc erdélyi könyvkiadó döntött úgy, hogy részt vesz az eseményen

– nyilatkozta Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere, aki nem titkoltan hozzátette, az legalább előny számunkra, hogy – mivel elmaradt a kolozsvári könyvszemle – a kiadók Csíkszeredára fókuszálhatnak.