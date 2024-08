Konténerjavítgatás helyett házat építenének a csíksomlyói romák

Egy asszony vezetett be egy ilyen konténerlakásba. Mint mutatta, le kellett szednie a tapétát a falról, mert penészedett alatta, emiatt az ágyat is ki kellett dobniuk.

Sok gyermekkel találkoztunk a csíksomlyói cigánytelepen, mindegyikük illendően köszönt. A telep hátsó szakaszába tartottunk, ahol a Máltai Szeretetszolgálat a 2021 januárjában leégett építmények helyébe tizenegy konténert helyezett ki. Az Erőss Zsolt Arénába ideiglenesen elhelyezett tűzkárosult közösség két éve került vissza a telepre. Csakhogy a konténerek nem váltak be.

– panaszolta az asszony. Hozzátette, jobban jártak volna, ha a konténerekre szánt pénzt nekik adták volna, hogy abból építkezzenek. Ezzel a megállapítással a körülette állók is egyetértettek.

„A mi pénzünkből vették a konténereket, abból a pénzből, amit számunkra adományoztak” – jegyezték meg többen is. Mint mondták, szeretnének normális körülmények között élni, szociális lakásokba is költöznének, ha lehetne. Megjegyezték, hogy bezzeg más településeken tömbházlakásokat építettek a „szegény népeknek”.

Akadt olyan család is, aki a konténert darabokba vágatta és vasbegyűjtőnél értékesítette. Helyére már hozzáfogott az építkezéshez.

„Két szoba és egy fürdő fog épülni itt” – mutatta a családfő. Mint magyarázta, egy hónap alatt felépítik, hozzávetőleg nyolcezer euróba kerül nekik. Egy szekeret és egy lovat adott el azért, hogy hozzáfoghassanak a munkához, abból építenek. Szerinte a többieknek is elkészülhetne a háza a tél beállta előtt, hiszen egymást segítik az építkezésben.

A csíksomlyói cigány közösséget segítő Right Egyesület elnöke, Csata Orsolya megkeresésünkre úgy fogalmazott, már az első télen kiderült, hogy

„Sok pénzt belefektettek az emberek, de kidobálták az ablakon. Most pedig arról beszélnek, hogy viszik el a konténereket” – jegyezte meg. Hozzátette, az illetékesek ennek ismét fejetlenül, szervezetlenül fogtak neki, anélkül, hogy megbeszélnék a közösséggel.

Azt is kifogásolta, hogy a cigány közösséget lenézik, semmibe veszik. „Első lépésként embernek kéne nézni őket, hogy együtt oldják meg partnerségben a problémákat” – mondta. Szerinte a személyigazolványok helyzetét is meg lehetett volna oldani, ha lett volna rá akarat, de még mindig ideiglenes személyigazolványuk van a telep lakóinak.

Megbeszéltük a lakókkal, hogy ők végzik el a szigetelést és a tetőkészítést is. Aki elvégezte, annak rendben van a konténerlakása, aki nem, ott gondok vannak. Illetve ott is probléma merült fel, ahol nem szellőztettek megfelelően”

„Korábban arra kért a csíkszeredai önkormányzat, hogy a konténereket vegyük meg, most arra kértek, hogy vigyük el” – osztotta meg. Tőle tudjuk, hogy a konténerek többsége, azaz kilenc darab, a Máltai Szeretetszolgálat tulajdona, és mint jogi személynek a leltárát képezik.

– magyarázta. Szerinte megfelelő szigetelés és megfelelő karbantartással nem lettek volna ilyen nagy problémák. „Ehhez képest baj van” – vallotta be, merthogy penészednek a konténerek, szivárog be a víz, ami télen megfagy.

Sógor Enikőt, Csíkszereda alpolgármesterét is megkerestük, akik válaszlevelében úgy fogalmazott, hogy

„Akit érdemben érdekel a téma, az láthatja a haladást, a roma gyerekek köszönnek, nem járnak mocskosan, nem ordibálnak az utcán, kevesebb a hangoskodás, nem annyira szemetes a környék” – sorolta. Hozzátette, ezt a közvetlen szomszédok is meg tudják erősíteni.

Arról is beszélt, hogy a foglalkoztató-központ átadása óta – amelyet a telep közvetlen szomszédságában építettek fel – látják a fejlődést a közösségben.

Hozzátette, a közösséget összehívták, elmondták melyek a problémák, mik a következő lépések. Tisztázta azt is, hogy a már szétvágott konténer nem képezte a Máltai Szeretetszolgálat tulajdonát, az egy cégé volt.

a csíksomlyói romatelepen az építkezés nincs engedélyeztetve, és nem is lehet engedélyeztetni.

„Humanitárius okokból azonban kénytelenek vagyunk tudomásul venni a rászorulók törekvéseit, hiszen valahogyan élniük kell. Információink szerint a családok civil segítséggel kaptak egy kisebb és egy nagyobb típustervet. A családok fogják beszerezni az alapanyagokat és kivitelezni a tervet. Saját szóbeli kérésük, hogy ezt megtehessék, és egyben a vállalásuk is, hogy meg is teszik.

Sajnos önkormányzatként továbbra is abban a helyzetben vagyunk, hogy nem tudunk szükséglakásokat biztosítani a rászorulóknak. Továbbra sincsenek alternatíváink, ezért kényszerűségből csak annyit tehetünk, hogy nem lehetetlenítjük el őket”

Lebontásukra azért nem került sor az elmúlt 30 évben, ha beszélhetek az előző önkormányzati vezetők nevében is, mert nem volt és nincsen törvényi és anyagi eszköze az államnak és az önkormányzatnak sem, hogy támogassa őket legális lakhatás kialakításában vagy más lakhatást biztosítson, például szociális lakást”

A konténerlakásokról az önkormányzat is kapott jelzéseket a közösségtől már tavaly tavasszal, miszerint gondok vannak a szigeteléssel, bár annak idején egyetlen kivitelezhető megoldásként adódtak ezek a konténerek.

„Az eredmények kézzel foghatók, például az iskoláztatás terén jelentős eredmény, hogy jelen pillanatban minden gyerek be van íratva óvodás kortól valamelyik oktatási intézménybe, és rendszeresen járnak is. 31 felnőtt kapcsolódott be a második esély programba, az elmúlt három évben több mint tíz felnőtt tanult meg írni-olvasni.