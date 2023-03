Konkrét ígéretet nem kapott, kivár a vegyipari kombinát

Nicolae Ciucă miniszterelnök csütörtökön járt Marosvásárhelyen , több cég képviselőivel is egyeztető tárgyalásokat folyatott, és a román mezőgazdaság számára fontos műtrágyát gyártó Azomureş vezetőségével is találkozott a prefektúrán.

– magyarázta.

Egyelőre kivárnak

A vegyipari óriás sajtószóvivője, Ovidiu Maior a Székelyhonnak elmondta, hogy csaknem egy éve teljesen felfüggesztették a termelést. A csaknem ezer alkalmazott bejár, megkapják a fizetésüket. Technikai munkanélküliségre mintegy 10 százalékukat küldték el, de ők is részesülnek a bérük egy részében. Akik bejárnak, olyan karbantartási és ellenőrzési munkálatokat végeznek, amelyekre termelési időszakban nem lenne alkalom. Több berendezést is felülvizsgáltatnak, ez a folyamat is fontos és máskor nem lehetséges. Befektetések is zajlanak.

Nem kedvezőek a gazdasági feltételek

„Látjuk, hogy csökken a gáz ár, de azt is tapasztaljuk hogy csökken a műtrágya értékesítési ára is. Ez azt jelenti, hogy ma, amikor beszélgetünk, gazdasági szempontból nem éri meg hosszútávra elkezdeni a termelést.