Konferencia a Nagyhagymás környékének fejlesztési lehetőségeiről

2024. március 06., szerda

A magyarországi premierrel egyidőben Erdélyben is látható lesz a Petőfi-film

A magyar mozibemutatóval egy időben, március 15-étől Erdélyben is láthatja a közönség a Petőfi-filmet, a Most vagy soha! című alkotást, amely a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakjának, és a forradalomban betöltött szerepének is emléket állít.