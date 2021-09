Koncertsorozat a műemlék értékű udvarhelyszéki orgonákkal

A zetelaki római katolikus plébániatemplom orgonáját is megszólaltatják • Fotó: Barabás Ákos

Harmadik alkalommal szervez Őszi Orgonamuzsika címmel koncertsorozatot a székelyudvarhelyi Legato Egyesület. Sófalvi Emese, az egyesület elnöke a közelgő eseménysorozat kapcsán tartott sajtótájékoztatón elmondta: nyugat-európai országokban hagyomány a templomi orgonakoncertek szervezése, de Kolozsváron, Brassóban és Nagyszebenben is volt már ilyen.

Mivel Udvarhelyszéket „orgonatájnak is nevezhetjük, ahová sok orgonaművész a műemlékhangszerek miatt jön”, volna igény nyári templomi hangversenyekre Székelydvarhelyen és környékén. Itt ugyanis „sok olyan felújított orgona van, amelyet nem használnak ki, ezek a műemlékhangszerek szinte kizárólag csak a templomi szertartások idején szólalnak meg” – magyarázta Sófalvi Emese. Hozzátette: ez adta az ötletet, hogy itt is szervezzenek hasonló komolyzenei eseményt. Nyári Orgonamuzsika címmel 2019-ben szervezték meg az elsőt; tavaly a járványügyi korlátozások miatt a rendezvény őszre csúszott, és idén is ősszel lesznek a koncertek.

Csak Udvarhelyszéken legalább 10 koncertképes orgona van,

tudtuk meg Lászlóffy Árpád zongora- és orgonatanártól. Elmondta, köztük talán a legkülönlegesebb Zetelakán van, a római katolikus plébániatemplomban, amelyet Pap Zoltán székelyudvarhelyi orgonaépítő mester készített. A környék legnagyobb hangszere, „ez az egyetlen itt, amelyen a teljes orgonairodalmat le lehet játszani” – jelezte Lászlóffy Árpád. Ezt a hangszer is megszólaltatják a koncertsorozat idején.

Az orgonakoncertek programja

Szeptember 16-án a Barátok templomában Miklós Noémi orgonaművész játszik, szeptember 30-án a Belvárosi Unitárius Templom orgonáját Rémán Roland kolozsvári orgonaművész szólaltatja meg. Október 14-én Lászlóffy Árpád a Barátok Templomában játszik, október 29-én pedig a zetelaki Római Katolikus Plébániatemplomban Steffen Marcus Schlandt, a brassói Fekete-templom kántora, orgonaművész ad koncertet.

A rövid, 30-40 perces hangversenyek minden heyszínen 18 órakor kezdődnek, a belépés ingyenes.