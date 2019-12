Komposztért hajtanak Csíkszeredában

Egyre többen válogatják külön a lebomló hulladékot Csíkszeredában, a magánházaktól pedig már egy éve így gyűjtik be a szemetet. A legtöbb tömbházas lakóövezetnél ezután fogják bevezetni ezt a lehetőséget. Alternatívaként két magánszemély is elkezdte nemrég a „komposztexpresszét”, így a város nyolc pontjáról hetente egy alkalommal begyűjtik a zöld hulladékot, hogy majd talajjavító komposztként újrahasznosítsák.

A konyhai lebomló hulladék külön gyűjtésére a tömbházas lakóövezeteknél is lesz lehetőség Csíkszeredában • Fotó: Gábos Albin

Közel egy éve Csíkszeredában is külön gyűjtik a komposztálásra alkalmas zöld hulladékot a magánházak lakóitól, hogy ezzel is csökkentsék a végleges lerakásra kerülő szemét mennyiségét. Ugyan a fametszések utáni nyesedéket és egyéb zöld hulladékot – ha előzetesen összegyűjtötték a lakók –, korábban is elszállította a hulladékgazdálkodással megbízott Eco-Csík Kft., azonban egy évvel ezelőtt kezdték el kiosztani kifejezetten zöld hulladék számára a zöld zsákokat, amelyeket heti egy alkalommal szállítanak el azóta is rendszeresen a házak elől.

Sorra kerülnek a tömbházak is

A konyhai lebomló hulladék külön gyűjtésére a tömbházas lakóövezeteknél is lesz lehetőség, ugyanis az újonnan kiépülő hulladékgyűjtő pontoknál a barna színű tárolók ezt a célt fogják szolgálni.

Kísérleti jelleggel a Fenyő utcában épült ki az első olyan gyűjtőpont, ahol külön konténerbe dobható a zöld hulladék.

A fémből készült, zárható ajtóval ellátott konténeregyüttes tárolói háztartási, azaz vegyes hulladék, illetve külön-külön a szelektív hulladékok befogadására szolgálnak. Az üveg-, műanyag-, fém-, illetve papírhulladék mellett így külön tárolóba dobható a lebomló hulladék is.

Az elkövetkezőkben a csíkszeredai önkormányzat a város több másik pontján helyez ki harminchat hasonló konténert.

Pál Tamástól, az Eco-Csík Kft. igazgatójától megtudtuk, Csíkszeredából havonta átlagban 40 köbméternyi zöld hulladékot gyűjtenek be, ez az érték idényenként változik, hiszen ősszel és tavasszal több gyűl, mint máskor.