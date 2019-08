Költségvetés-kiigazításra volt szükség a Maros megyei kórház részlegeinek felújításához

Fejlesztik a Maros megyei kórházat • Fotó: Haáz Vince

A kórház onkológiai részlegének már a tavasszal elkezdődött a teljes felújítása, illetve egy új épület, a sugárkezeléseknek helyet adó bunker megépítése. Az építkezést a kivitelezők egy éves határidőre vállalták, ennek értéke 6,5 millió lej – viszont a beruházás a műszaki-gazdasági dokumentációval és gazdasági mutatók összeállításával együtt kis híján 12 millió lejbe kerül.

Az épület korszerűsítése és az új létesítmény is a betegek jobb ellátását, a jobb minőségű szolgáltatásokat, az orvosok és egészségügyi személyzet biztonságosabb munkakörülményeit hivatott megteremteni.

A beruházás elkészülte után az eddiginél jóval több beteget tudnak fogadni, illetve lerövidül az a várakozási periódus is, amely miatt jelenleg nem kezdhetik meg azonnal az érintettek kezelését.

További felújítás előtt áll az Ifjúsági Ház mögött, a Gheorghe Marinescu utca 1. szám alatti, a több klinikának is helyet adó ingatlan is, amelyben ugyancsak a Maros megyei kórház osztályai működnek. Itt a törvény értelmében saját szennyvíztisztító állomást kell építeni, hogy az ott termelt szennyvíz megtisztítva, megszűrve jusson a városi csatornahálózatba. A korszerűsítés elkészült műszaki-gazdasági dokumentáció költségei valamivel több mint 2 millió lejbe kerülnek. Ezt is, akárcsak az onkológiai osztály felújítását, a megyei költségvetésből és kormányforrásokból finanszírozzák.