Költözni fog a marosvásárhelyi fertőző betegségek klinikája

A fertőző gyomorbetegségben szenvedő, valamint a hepatitiszes betegeket fogadó, ötven férőhelyes kórház az egyik talán legrosszabb állapotban lévő egészségügyi épület Marosvásárhelyen. Kisebb tatarozások, javítások voltak, de az épület belső és külső felújítása nagyon időszerű. A tavalyi sárgaságjárványkor többen panaszkodtak, hogy a beutalt gyermekeket és felnőtteket nem tudták megfelelő körülmények között ellátni, kevés volt az ágyak száma.

A kórházban még mindig inkább nagy méretű kórtermek vannak, ahol akár tíz beteg is egy helyen van.

Ovidiu Gîrbovan, a Maros Megyei Kórház menedzsere a sajtónak arról számolt be, hogy jól ismerik a fertőző betegségek kórházában lévő állapotokat, és ők is fontosnak tartják az épület korszerűsítését. Elmondta, idén a megyei tanács – amelyhez a klinika és a megyei kórház is tartozik – 500 ezer lejt hagyott jóvá, és ebből szeretnék felújítani azt az épületet – a megyesfalvi negyedben lévő volt munkaorvostani központot –, ahová a fertőző betegségek kórháza ideiglenesen költözhet.

A menedzser szerint már idén nekifognak a volt munkaorvostani központ felújításának, hogy minél előbb oda tudják költöztetni a fertőző betegségek kórházát, és ott is elkezdődhessen a korszerűsítés.