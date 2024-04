Kolcza Istvánt indítja Antal Árpád ellen az EMSZ Sepsiszentgyörgyön

Miután múlt héten Fazakas Péter, az EMSZ megyei tanácselnök-jelöltjének indulását jelentették be, az MPP és EMNP fúziójából létrejött szövetség sepsiszentgyörgyi polgármesterjelöltjét is bemutatták.

Kolcza István jó példaként emlegette a Sepsi Arénát és az épülő kerülőutat, szerinte azonban nem csak a nagy lélegzetvételű, hanem a kisebb projektekre is hangsúlyt kellene fektetni. Ezért polgármesterként lerövidítené a városközi munkálatok idejét és növelné a minőséget. Ezenkívül jó kezdeményezésnek találja a Gyere haza programot, de nehezen kivitelezhetőnek is véli, ezért

A céloknak megfelelően állították össze a önkormányzati képviselőjelöltek listáját is, szerepel rajta Csere Gyöngyvér is, a Mikes Kelemen Gimnázium román nyelv és irodalom szakos tanára, aki képviselőként a fiatalok céltudatosabb pályaválasztását segítené, illetve az élethosszig tartó tanulást ösztönözné. Szintén képviselőként jelölik Imreh Lászlót, a SepsiTri Sport Klub alapítóját, aki azért dolgozna, hogy Sepsiszentgyörgy a megye sportközpontjává váljon. A tájékoztatón jelen volt ugyanakkor Kádár Imola is, aki a helyi tanács képviselőjeként tevékenykedett az elmúlt négy évben, és idén is folytatná ezt a munkát.