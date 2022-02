Kolbásztöltő-fesztivál Kelementelkén a Médiatér csapatával

A legízletesebb kolbászt keresik majd szombaton. Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Idén is a kelementelki Petry borászat lesz a Kolbásztöltő-fesztivál helyszíne február 12-én, szombaton, amikor már reggel elkezdődnek a kolbásztöltéssel kapcsolatos teendők, délutánra pedig sülnek is a finomságok. Térségünkben nagy hagyománya van a kolbásztöltésnek, ilyenkor összegyűlnek az emberek, összekötik a kellemeset a hasznossal, tehát van egy kis munka és szórakozás is. A Kolbásztöltő-fesztivál versenyjellegű, rendszerint olyan cégeknek hirdetik meg, amelyek számára fontos a hagyományőrzés, ugyanakkor figyelmet fordítanak csapatuk összetartására és munkájára is.

Idén a versenyzők között lesz a Médiatér is. Az egyik szervező kolléganőnktől, Farkas Zsuzsa marketingmenedzsertől megtudtuk:

már nagyon készül a csapat a szombati kolbásztöltésre.

Azokat, akik gyakran járnak disznóvágásra, kifaggatták a kolbásztöltés titkairól, a fejükben létezik három különböző kolbászrecept is, szombaton mindhármat tervezik elkészíteni. „Nem szokványosat szeretnénk, hanem valami különlegeset, ezért gondolkodtunk másfajta fűszerekben is. Nagyon készülünk a dekorációval, mert azt is pontozni fogják a hús íze mellett, viszünk házi kenyeret, cikakáposztát, és még keressük a tökéletes köretet a kolbász mellé” – sorolta a szervezkedés részleteit Farkas Zsuzsa. Hozzátette, természetesen

a lapcsalád kiadványaiból is ízelítőt kaphatnak majd a jelenlévők a kelementelki fesztiválon.