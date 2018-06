Kocsmák és éttermek, ahol egy hónapig szinte minden a fociról szól

• Fotó: Ólommadár/Facebook

A csíkszeredai Hunguest Hotel Fenyőben két helyiségben is várják a vendégeket, bent az épületben a bárnál lehet követni az eseményeket, a teraszon pedig televíziókon nézhetők a mérkőzések. Egy vb-menüvel is készültek: a szurkolók hasábburgonyával párosított hamburgerrel csillapíthatják éhségüket a meccsek alatt – tudtuk meg Püsök Lorándtól, a hotel illetékesétől.

A Morrison Pub&Pizza is biztosít meccsnézési lehetőséget: a helyiség teraszán óriáskivetítőn követhetik az érdeklődők az összecsapásokat. Továbbá nyereményjátékot is meghirdettek, amely részeként egy láda sört lehet nyerni, illetve azonos termék esetén minden negyedik rendelés ingyenes a meccsek alkalmával – áll a vendéglátóhely Facebook-oldalán.

Az Ólommadár kultúrkocsmában a szabadtéri teraszon kivetítve követhető nyomon az összes mérkőzés. Tippversenyt is hirdettek, az eredmények eltalálói egy sörrel lesznek gazdagabbak – mondta érdeklődésünkre Györfy Zoltán tulajdonos.

A One Caffeeban óriáskivetítőn és tévéken is nézhetik a meccseket a szurkolók, ott a helyesen tippelőket tíz csapolt sörrel jutalmazzák – számolt be Szabó Lehel tulajdonos.

A Gösser Pubban és a Grand kávézóban is várják a szurkolókat a világbajnokság ideje alatt. A Renegade Pubban három televízió áll a vendégek rendelkezésére az épület emeletén, valamint egy a bárnál – tudtuk meg. A csíkzsögödi fürdő teraszán is megtekinthetők a labdarúgó világbajnokság mérkőzései óriástévén – írták a strand Facebook-oldalán.

Valamennyi helyen érdemes előre asztalt foglalni a jó helyekért.