Kivételes értékek bölcsője az 50 éves Szárhegyi művésztelep

Zöld Lajos újságíró, valamint Márton Árpád és Gaál András képzőművészek 1974-ben indították útjára a gyergyószárhegyi nyári művésztáborok sorozatát, amely most 2024-ben érkezik el az 50. évfordulójához. Ennek kapcsán

A művésztelep, amely nemrégiben Magyar Örökség Díjat is kapott nem csak műalkotásokban teremtett értéket, hanem a közművelődésre is hatással volt, felkarolva a népművészetet, restaurációs munkákkal védve az épített örökséget, és kialakult egy kivételes kapcsolatrendszer is a magyar értelmiségi és szakmai körökkel, amely mai és él és működik.