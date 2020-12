Kiutalta a területalapú támogatáselőlegeket az APIA Hargita megyében

Autópiaci visszaesést hozott a koronavírus-járvány

A folyamatos csökkenést követően az elmúlt két hónapban fellendült a hazai autópiac, de még így is jóval kevesebb járművet írattak forgalomba az első tíz hónapban, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A visszaesés az új autók esetében hangsúlyosabb, de használt járművekből is kevesebbet jegyeztek be.