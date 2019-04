Kitűzte az első kampányplakátot Vincze Lóránt EP-képviselőjelölt

• Fotó: Gergely Imre

A 2019-es európai parlamenti választásokat megelőző kampányidőszak hivatalosan szombaton kezdődött el. Erős Európát, fejlődő Erdélyt – ez a jelmondat szerepel azon a plakáton, amelyet Vince Lóránt EP-képviselőjelölt és Barti Tihamér, az RMDSZ Gyergyó területi elnöke rajzszögezett ki a gyergyószentmiklósi városközpontban a kampányidőszak kezdetén elhelyezett hirdetőtáblán.

Előzőleg Vincze Lóránt magyarázatot is adott a jelmondat üzenetére: egy olyan erős Európára van szükség, amelyben a magyarság biztonságban él, és Erdély fejlődni tud az Európai Unió által biztosított lehetőségekkel élve. Hogy az Európai Unió mindezt garantálni tudja, szükséges az őshonos kisebbségek védelméről szóló törvény, ezt célozza meg a Minority Safe Pack kezdeményezés, amelyről a május 26-i választások után fognak dönteni Brüsszelben.

Ugyanakkor azért is ott kell lenni az Európa Parlamentben, hogy a gazdák által igénybe vehető támogatások továbbra is megmaradjanak.

200 ezer erdélyi magyar ember megélhetését biztosítja ez a támogatás, olyan szinten, amelyet a román állam száz év alatt nem tudott biztosítani – fejtette ki Vincze Lóránt RMDSZ-es képviselőjelölt, a FUEN (Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója) vezetője.

A képviselőjelölt rámutatott még, hogy többről is szól a május 26-i választás, mint az erdélyi magyarság érdekeinek brüsszeli képviselete. A magyar nemzeti érdek a Kárpát-medencei magyarság összetartozása, és nem lehetünk közömbösek a szlovákiai himnusztörvény, vagy a kárpátaljai nyelvtörvény hatásaival szemben. A Kárpát medencei közös magyar brüsszeli összefogás révén, a Fidesszel közösen várhatóan közel húsz képviselőt tud bejuttatni az unió parlamentjébe, és ez már komoly erő lesz ahhoz, hogy ilyen téren is eredményeket tudjanak elérni. Ezt a közös célt értette meg az MPP is, ezért történt meg az a szerződéskötés melynek értelmében a polgári párt Vince Lórántot támogatja – hangzott el.