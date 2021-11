Kitermeltetnék a szejkefürdői mofettánál feltörő gyógygázt és a borvizet

Minden határozattervezetet jóváhagytak a képviselők • Fotó: Beliczay László

Három napirendi pontot vont vissza az előterjesztettek közül Gálfi Árpád polgármester az ülés megkezdése előtt. Mint mondta, a jövő évi adók meghatározásával kapcsolatban még konzultálni szeretnének a helyi vállalkozói szervezetekkel, a Móra Ferenc, illetve az Orbán Balázs általános iskolák hőenergetikai fejlesztési projektjei esetében pedig pontosításokra van szükség, mielőtt az önkormányzat elé tárják a pályázati dokumentumokat.

Költségvetés-módosítások

Összesen 2,83 millió lejt kapott a város az állami tartalékalapból, amit a távhőszolgáltatás ártámogatására fordítanak – hangzott el a tanácsülésen.

A városháza szociális osztálya ugyanakkor kérte, hogy további 97 ezer lejt csoportosítsanak át hozzájuk, amiből a fűtéspótlékra szánt összeget növelhetik.

További összegek átcsoportosítására is szükség volt az utak rendbetételére, a hivatal működésére és az iskolák, illetve kulturális intézmények esetében. Összességében jóváhagyta a költségvetés-módosításokat a képviselők többsége. Hasonlóan döntöttek ugyanakkor a választott személyeknek – polgármesternek, alpolgármesternek, önkormányzati képviselőknek – járó igazolványokkal, jelvényekkel kapcsolatosan is, amelyek most már tartalmazzák Székelyudvarhely címerét is.

A képviselők ugyanakkor elfogadták az ifjúsági lakások eladásával kapcsolatos szabálymódosítást is, így azok most már a törvényeknek megfelelően, kedvezőbb áron értékesíthetők.

A bérleti és koncessziós díjaknak az inflációs rátával való aktualizálása is napirenden volt, amely szintén pozitív elbírálást kapott.