Kitakarítják, majd lebetonozzák a várost kettészelő patak medrét

Kotrógépekkel és kézi erővel tisztítják meg a Marosvásárhely több lakótelepét is átszelő Poklos-patak medrét a vízügyi igazgatóság alkalmazottai.

• Fotó: Haáz Vince

A kis vízhozamú patak medrébe sokan pillepalackokat és más jellegű hulladékot is beledobálnak, de tele van falevelekkel, fűcsomókkal, gazzal is. Idén tavasszal egy közösségi patakpart-takarítás is kilátásban volt, de azt a szervezők a járványra való tekintettel elhalasztották.