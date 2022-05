Kitakarítják a Feketeügy alsó szakaszát is

Idén Kézdivásárhely, Gelence, Szentkatolna, Zabola, Barátos, Nagyborosnyó, Réty, Uzon és Kökös kapcsolódik be a kezdeményezésbe. A rendkívüli folyópart-takarítást tavaly a lemhényi fiatalok kezdeményezték.

A Feketeügy nagytakarítási akciónkkal példát szeretnénk mutatni, a folyót a forrástól egészen a torkolatig kitakarítjuk, sőt a mellékpatakokat is átfésüljük. Már a tavaly jó csapat alakult ki, idén is számítunk az önkéntesekre, fiatalokra, családosokra, mindenkire, akinek fontos a környezet védelme

„Kiemelt célunk az egyesületnél és a megyei önkormányzatnál is, hogy Kovászna megye legyen Románia legtisztább megyéje. Akárcsak tavaly, idén is segítünk, partnereinkkel, a felelősségátvállalási szervezetekkel (OIREP) biztosítjuk az önkénteseknek a zsákokat és kesztyűket, ugyanakkor minden összegyűjtött szemetet a lécfalvi lerakóba szállítunk” – részletezte Ambrus József megyei tanácsos, az egyesület igazgatója. A kezdeményezők idén is ezer önkéntesre számítanak.

A Feketeügy hossza 104 kilométer, 2320 négyzetkilométer árterülettel, 27 mellékága van, 54 települést érint. A május 14-ei kezdeményezéshez bárki csatlakozhat, akinek fontos a környezet tisztasága, érdeklődni Lukács Botondnál a 0752 764 238-as telefonszámon lehet.