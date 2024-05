Kiszorult az MPE a sepsiszentgyörgyi választási bizottságokból, etikátlansággal vádolják az RMDSZ-t

„Nem elég, hogy 16 év alatt leuraltak mindent, de még azt is meg szeretnék akadályozni, hogy az MPE szavazóbiztosai bejussanak a szavazókörzetekbe” – reklamált vehemensen Erőss Bulcsú a városháza elé összehívott sajtótájékoztatón, amelyen Miklós András megyei MPE-elnök is jelen volt. Véleménye szerint ezt bizonyítja az a tény, hogy az RMDSZ a politikai párttal kötött alku értelmében a Bánáti Bolgár Szövetség színeiben is képviselőt küldött a bizottságba, történetesen Antal Árpád egy titkárnőjének személyében is. Erőss Bulcsú szerint őt nyilvánvalóan fölöttese rendelte oda.

A Bánáti Bolgár Szövetség képviseletében való jelenléttel az RMDSZ kiszorítja az MPE szavazóbiztosait a korlátozott létszámú bizottságokból, ennek pedig