Kisteherautónyi hulladékot ürítettek a szemétlerakó mellé

• Fotó: Tega köztisztasági vállalat

Máthé László igazgató az eset kapcsán arra kéri a lakókat, hogy ha rendbontást észlelnek, értesítsék a rendőrséget, vagy küldjék el a szemetet szállító autó rendszámát a köztisztasági vállalatnak. A környéken élők beszámolója szerint este még rendezett volt a környék, reggelre azonban kisebb dombnyi szemét fogadta az utcaseprőt.

HIRDETÉS

Lehet azzal érvelni, hogy legalább nem a mezőre vitték ki a szemetet, de ez nincs így rendben

– mondta az igazgató. Felhívta a figyelmet, hogy előbb-utóbb Románia is bevezeti, hogy mindenki az eldobott hulladék mennyisége után fizet szemétdíjat, ebben az esetben a környéken lakóknak fogják kiszámlázni a plusz szemetet.

Jelenleg ha valakinek a megszokottnál több szemete halmozódik fel, vásárolhat 5 lejért egy 120 liter űrtartalmú zsákot a köztisztasági vállalattól, a bele kerülő szemetet pedig elszállítják.

A lakásfelújításkor keletkezett törmeléket is pénzért szállítják el, az Energia utcai hulladékudvarba is lehet szemetet bevinni, egy köbméterért 155 lejt kell fizetni. Máthé László azért is felháborítónak tartja, hogy a lerakó mellé ürítenek nagy mennyiségű szemetet, mert ezzel rontják a városképet.

Én szeretném azt hinni, hogy az embereknek fontos a környezetük, nem csak akkor fogják meglátni a hasonló helyzeteket, ha az pénzükbe kerül

– fogalmazott Máthé László.