Kisrégiós márkanév alá tömörülhetnek a Nyárád és Küküllő mente termelői

Hivatalosan is megszületett a Nyárád–Küküllő menti Natura 2000 márkanév, amelyet a marosvásárhelyi Milvus Csoport jegyzett be az Állami Találmányi és Védjegyhivatalnál (OSIM). A márkanév használati jogát bárki kérheti, aki az említett természetvédelmi területen él, termel valamit, az ötletgazdák pedig azt szeretnék, hogy nemsokára ezzel a márkanévvel megjelölt termékek lepjék el a piacokat, vásárokat, de akár az üzletek polcait is.