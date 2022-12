Kisné Portik Irén kapta idén a Hargita Megyéért díjat

Székelyföldi, erdélyi népi örökségünk gyűjtését vállalta, és ezzel kapcsolatos munkái tíznél is több kötetben jelentek meg, illetve újabbak vannak készülőben.

A Hargita Megyéért díj átadó ünnepségén Barti Tihamér, a megyei önkormányzat alelnöke méltatta Kisné Portik Irén munkásságát, amivel kiérdemelte a Hargita megyei önkormányzat elismerését, amelyet évente csak egyvalaki kaphat meg.

Hirdetés

A méltatásból kiderült, hogy Kisné Portik Irén 1955. szeptember 2-án született Szászrégenben. 1977-től tért vissza ősei szülőföldjére, Gyergyószentmiklósra, és azóta is itt él. Élete során dolgozott textiltechnikusként a helyi bútorszövetgyárban, néprajzos volt a helyi Tarisznyás Márton Múzeumban, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központban, valamint a Salamon Ernő Gimnáziumban. A Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár igazgatójaként is tevékenykedett és a városháza kulturális felügyelőjének tisztségét is betöltöttte. Sok éven át a Hargita Megyei Művészeti Népiskola oktatójaként tevékenykedett.