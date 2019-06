Kisebbségi jogsértéseket dokumentáló honlapot indított a FUEN

Az európai kisebbségekkel szembeni diszkriminációs eseteket, jogsértéseket dokumentáló, de a jó gyakorlatokat is felmutató online felületet indított az Euróapi Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN). A Minority Monitor kezdeményezést, amely a minoritymonitor.eu címen érhető el, a FUEN jelenleg zajló jubileumi kongresszusa keretében mutatták be pénteken este a felvidéki Dunaszerdahelyen – számol be hírlevelében az RMDSZ.