Kis gödörből lesz a nagy, majd a még nagyobb – miként tartható fenn az útburkolat minősége?

Csíkszereda alpolgármestere szerint a csapadékos téli időjárás jelentősen hozzájárult az elmúlt időszakban a csíkszeredai utcák állapotának romlásához. Ez a kátyúzást is akadályozta, mert nem volt lehetőség folyamatosan dolgozni. Idén a nyári karbantartásra kevesebb pénz jut, de a szükséges javításokat elvégzik.

Több utcában kátyúk rongálhatják az autókat. Ajánlott óvatosan közlekedni • Fotó: Gecse Noémi

a hóeltakarítási statisztikákból is látszik, hogy sokkal több beavatkozásra és sózásra volt szükség a városban.

Ennyire rég nem voltak kitéve az utak a téli időjárás viszontagságainak, ez megmutatkozott a hóeltakarításban is. Ez látszik az utak tavaszi állapotán is, és az is igaz, hogy rövid ideig volt a javításoknak kedvező időjárás, így a beavatkozás sem tudott időben megtörténni – mikor egyik utcában a javítást befejeztük volna, a következőbe nem tudtunk bemenni, mert ismét havazni kezdett

– emlékeztetett Szőke.