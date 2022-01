Kinek, milyen esetben és mennyi időre kell karanténba mennie? Íme, az új szabályok

Már az új szigorítások érvénybe lépésének a napján, azaz szombaton pontosította a karanténra és elkülönítésre vonatkozó új intézkedéseket a belügyminisztérium. Nem kerülnek karanténba a beoltottak és a fertőzésen igazoltan az elmúlt 180 napban átesettek bármelyik EU-s vagy EGT-országból érkezzenek is Romániába. Emellett 48 óránál nem régebbi PCR-teszttel EU-n kívüli országokból érkezve is elkerülhetik a karantént a beoltottak vagy a fertőzésen átesettek.

Kisebb és nagyobb karantén. Helyzettől függ, hogy kinek melyik jár. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Szombattól a korábbinál szigorúbb beutazási feltételek léptek érvénybe Romániában, de az intézkedések az igazolt fertőzöttek kontaktszemélyeire is kiterjednek. Az előírásokat már szombaton pontosítania kellett a belügyminisztériumnak.

Öt vagy tíz nap

E szerint nem kerülnek karanténba a beoltottak és azok, akik igazoltan átestek a fertőzésen az utóbbi 180 napban – de nem kevesebb mint 10 napja – bármilyen járványügyi besorolás alá tartozó Európai Uniós vagy az Európai Gazdasági Térségbe Tartozó országokból érkezzenek is Romániába. Ugyanez vonatkozik a Svájcból érkezőkre is. Azok, akik EU-n, illetve az EGT-n kívüli, úgynevezett harmadik országokból érkezve lépik át a határt, szintén elkerülhetik a karantént, ha 48 óránál nem régebbi PCR-teszttel és természetes vagy oltás általi immunitással rendelkeznek, azaz átestek a fertőzésen vagy be vannak oltva. Ha viszont nem rendelkeznek kétnaposnál nem régebbi PCR-teszttel öt napra karanténba kerülnek. Szintén

öt napra kerülnek karanténba azok a beoltottak vagy a fertőzésen átesettek, akik kontaktszemélyei egy igazolt Covid-fertőzöttnek, ugyanakkor hét napra kerülnek elkülönítésre azok, akik megfertőződnek.

A beoltatlan vagy a fertőzésen korábban igazoltan át nem esett fertőzöttek tíz napra kerülnek elkülönítésre.

Vannak kivételek

Az új intézkedések értelmében ugyanakkor tíz napra kerülnek karanténba az országba történő beutazáskor az oltatlanok, illetve azok, akik nem tudják igazolni, hogy 180-nál nem több és tíznél nem kevesebb napja átestek a fertőzésen. Az EU-s vagy EGT-térségből érkezők közül kivételt képeznek a karanténkötelezettség alól a 12 évesnél nem idősebb gyerekek. A 12–16 évesek sem kerülnek karanténba, ha rendelkeznek 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszteredménnyel. Elkerülik a karantént azok is, aki csak átutaznak az országon, huszonnégy órán belül.

Azok az oltatlanok, illetve akik az utóbbi 180 napban átestek a fertőzésen, szintén mentesülnek az intézkedés alól egy 72 órásnál nem régebbi negatív PCR-teszt felmutatásával, ha három napnál rövidebb ideig tartózkodnak az országban. Ha ezt túllépik, a negyedik naptól számítva 14 napra karanténba kerülnek.

Bizonyos körülmények között ugyanakkor elkerülhetik a karantént a határátlépéssel járó munkát végzők, egyes diákok, sportdelegációk tagjai, diplomaták, teherautósofőrök, a pilóták és a légiszemélyzet stb. Ennek a részleteiről a kormány honlapján lehet tájékozódni.