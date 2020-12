Kincses Kálmán kapta idén a Hargita Megyéért Díjat

Szűkebb körben ugyan, de Hargita Megye Tanácsa idén is átadta a Hargita Megyéért Díjat: ezúttal Udvarhelyszék jelölésére Kincses Kálmán szenterzsébeti református lelkész vehette át az elismerést.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Hargita Megye Tanácsa 2001 óta adományozza évente egy-egy olyan személynek a Hargita Megyéért Díjat, aki kiemelkedő tevékenysége révén hozzájárult a megye jóhírének öregbítéséhez. Az elismerést ezúttal is dísztanácsülés részeként nyújtották át Székelyudvarhelyen, a művelődési házban.

Udvarhelyszékre ment a díj

„Ezekben a nehéz időkben Székelyföldön összefogtunk, és hiszem azt, hogy ennek a munkának megvan az eredménye. Ez az év az összefogásról, az egymásra figyelésről szól. Hiszem azt is, hogy ebben az évben az is segített minket, hogy olyan lelkipásztoraink vannak, akik a lelki feltöltődést, az egymás felé fordulást segítették. Ezért nagy öröm, hogy olyan személy kapja a díjat, aki vállalta ezt a felelősséget az élet számos területén, támasza volt a közösségének és ezzel is példát mutat számunkra” – mondta el ünnepi felvezetőbeszédében Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. A továbbiakban a jelölést megtevő Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke a közösség jelentőségét hangsúlyozta, amikor kifejtette:

Hargita megyét nem az épített öröksége vagy a természeti kincsei teszik igazán naggyá, hanem a közössége, az emberek, akik lakják.

Ilyen szempontból is fontos tehát a közösségek megtartása, építése, a példamutatás, amelynek életét szentelte a díjazott, Kincses Kálmán, magyarázta az elöljáró.