Kimarad a további országos tiltakozó akciókból a Hargita megyei tanügyi szakszervezet

Szerdán is elmaradtak a képességfelmérő próbavizsgák néhány Hargita megyei tanintézetben az oktatási rendszerben dolgozók tiltakozása miatt. Hétfő óta

folyamatosan csökken a vizsgabojkottok száma a megyében, az első vizsgát 14, a másodikat 10, a szerdait pedig már csak 5 tanintézetben nem tudták lebonyolítani. Ennél jóval több iskolában tiltakozott a tantestület – a 94-ből 38-ban bojkottálták a képességfelmerő próbavizsgát –, ám többségükben mégis sikerült lebonyolítani a felmérőt.

„Öt kivételével a többi iskolában meg tudtuk íratni, ugyanis ezekben az igazgatók, aligazgatók és még egy-két ember nem vett részt a bojkottban, így le tudták bonyolítani a vizsgát” – közölte Görbe Péter, Hargita megye főtanfelügyelője. Az igazgató és az aligazgató nem vehet részt a tiltakozó akcióban, ugyanis ők ilyen esetben munkaadóknak számítanak – fűzte hozzá magyarázatként.

Az viszont még kérdéses, mennyire volt törvényes maga a tiltakozási akció, illetve lebonyolítása

– válaszolta arra a felvetésünkre, hogy Valentin Popa oktatási miniszter bejelentette, nem biztos benne, hogy a pedagógusok törvényesen jártak el azzal, hogy nem tartották meg a képességfelmérő próbavizsgákat. A tárcavezető arra utalt, hogy éppen folyamatban van az ágazatban a kollektív munkaszerződések újratárgyalása, a szakszervezeti vezetők pedig ennek nyomán írásban vállalták, hogy megadott ideig nem robbantanak ki munkakonfliktust.

Pótolják a vizsgákat

Az iskolaigazgatók szerint a tiltakozó megmozdulásról szóló kötelező előzetes szakszervezeti bejelentéseket már múlt pénteken iktatták az iskolákban, megtörténhet, hogy ezeket egyenként ellenőriztetheti az oktatási tárca, de előbb meg kell állapítaniuk, hogy törvényes volt-e az országos tiltakozó megmozdulás – közölte Görbe Péter.

A megyei tanfelügyelőség egyébként még a próbavizsgák pótlására vonatkozóan sem kapott semmilyen utasítást az oktatási tárcától, de mint a főtanfelügyelő elmondta, azt már bejelentette a tanügyminiszter, hogy utólag meg kell szervezni a vizsgákat ott, ahol a bojkott miatt elmaradtak.

Alaptalan híresztelés kelt szárnyra

Noha országosan Hargita megyében bojkottálták legnagyobb számban az iskolák a képességfelmérő próbavizsgát, szerdára tizennégyről ötre csökkent ezeknek a tanintézeteknek a száma. Kocs Ilona, a Tanügyi Szabad Szakszervezet (FSLI) Hargita megyei területi vezetője szerint ennek az volt az oka, hogy

a pedagógusok körében elterjedt az az alaptalan híresztelés, miszerint a tiltakozóktól megvonják a márciustól elrendelt béremelést.

A másik ok, hogy a központi sajtó által az oktatási miniszter bejelentését idéző cikkeket a pedagógusok úgy értelmezték, hogy ha a szakszervezet és az oktatási tárca tárgyalófélben van, hatvan napig nem lehet tiltakozást kezdeményezni – magyarázta a szakszervezeti vezető.

Kocs: ez nem sztrájk volt

Kocs Ilona szerint egyébként teljesen törvényes volt a vizsgák bojkottja.

Ez nem sztrájk volt, könyörgöm. Itt olyan munkának a megtagadásáról volt szó, amely nem számít katedrakötelezettségnek és nem szerepel a munkaszerződésben

– fogalmazott, hozzáfűzve, hogy ennélfogva fegyelmi eljárás sem járhat a vizsgák bojkottálásáért.

Bár azt még nem lehet tudni, hogy az országosra tervezett tiltakozó megmozdulásnak lesz-e folytatása, az már most biztos, hogy Hargita megyében nem

– jelentette ki határozottan Kocs Ilona. A szakszervezet képviselője elmondta, azért nem fogja vállalni az esetleges újabb tiltakozás megszervezését, mert a most lezajlott akcióból is kihátráltak az ország többi részében. „Minden megyében maradt volna benne legalább kettő-három azok közül, akik beleálltak. Mi a garancia arra, hogy legközelebb nem így lesz? Így most ujjal mutogatnak ránk, hogy Hargita megyében még most is hat iskola tiltakozik” – méltatlankodott a szakszervezet képviselője.

Országos bojkott öt megyében

A hétfőn elkezdődött képességfelmérő próbavizsgákat egyébként öt megyében összesen 25 iskolában bojkottálták az első vizsganapon. Az élen Hargita megye állt, ahol 14 iskolában nem tartották meg a próbavizsgát, ezenkívül Prahova megyében nyolc, Arad, Buzău és Ialomiţa megyében pedig egy-egy iskolában döntöttek a bojkott mellett.

A próbavizsgák bojkottját a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) kezdeményezte, múlt hét végén pedig még 1100 iskola jelezte, hogy csatlakozik az akcióhoz.

A FSLI főként az új bértörvény negatív hatásainak kiküszöbölését követeli, ugyanakkor azt, hogy a március elsejétől elrendelt béremeléseknek ne legyen feltétele a leépítés és iskolák összevonása. Követelik továbbá a fejkvóta alapú finanszírozás növelését, a különféle pótlékok kiszámítási módjának rendezését, valamint azt, hogy a pedagógusok saját kérésükre a nyugdíjkorhatár betöltése előtt három évvel nyugdíjba vonulhassanak járandóságuk csökkenése nélkül.