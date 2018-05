Kilőtték az egyik „házaló” medvét Libánban

• Fotó: Egyed József

A Libán település vadászterületeit ügykezelő Zetelaka és Társai Vadásztársulat nemrégiben kilövési engedélyt kapott egy medve kilövésére. Az engedély arra az állatra vonatkozott, amely a településen és a közelében található házakat törte fel, fosztogatta rendszeresen.

A kilövés megtörtént, de ez nem jelent teljes nyugalmat a helyiek számára. Kiderült, még legalább két medve garázdálkodik a környéken. Újból házak feltörését jelentették.

Hetekig lesték a vadat

Az engedély kiadásának pillanatától éjszakánként lesben álltak a vadászok azokon a helyeken, ahol a medve gyakrabban felbukkant, korábban is lőhettek volna, de szinte a május 10-i határidő lejártáig vártak. Végül május 8-án éjjel történt meg a kilövés.

A kivárás oka az volt, hogy arra törekedtek, mindenképpen azt a medvét lőjék ki, amely a legtöbb gondot okozza, ugyanis a megfigyelt nyomokból arra jöttek rá, hogy nem egy, hanem több állat is bejár a házakba. A végzetes lövés az Osztoros csapása nevű helyen dördült el, amikor a medve éppen egy ház ablaktábláit próbálta lefeszegetni

– tájékoztatott Egyed József, Gyergyóújfalu község polgármestere, aki vadászként maga is részt vett a medve nyomon követésében.

A leterített vad egy közepes méretű példány volt, 310 pontosnak számított, és 160 kilót nyomott.

Jobb első lábán mély, vágott seb volt látható: ebből feltételezik, hogy ez volt az, amelynek rendszeres látogatásairól beszámoltunk márciusban, és amely az egyik ilyen „akciója” közben egy betört ablak üvegétől megsérült és vérnyomokat hagyott a hóban.

A cukrot és a csokit szeretik a fiatal medvék

Az elmúlt hetekben tartott megfigyelés során 17 háznál helyeztek el csalétkeket, hogy kiderüljön, a medve melyiket keresi fel.

Megállapították, hogy van egy nagyobb, idősebb példány, amely az almát és kukoricát ette meg, és emellett volt kettő, amelyeket a cukor, illetve csokoládé vonzott. Ebből az egyiket lőtték ki most.

Egyed József elmondta: arra jutottak, hogy az idősebb a természetben megtalálható táplálékot kereste és falta fel. Ez a medve elég nagy ahhoz, hogy erőből nekifeszül a nyílászárónak, és úgy töri be.

A most elejtett állat, és egy másik, amelynek kisebbek a nyomai, (valószínűleg egy 60-70 kilós bocs lehet) olyan helyen fordultak meg, ahol édesség, emberek által fogyasztható élelmiszerek voltak.

Ez a kicsi nem képes arra, hogy betörje az ajtót, szokása, hogy karmaival, fogaival szaggatja le az ajtó-, vagy ablakkeretet, és úgy jut be a házba. A fiatalabbakat valahonnan ide hozta valaki – véli a polgármester.

Újabb engedélyt kértek

A vadásztársaság újabb, kártékonynak minősülő medve kilövésére kért engedélyt. Ezt az is indokolta, hogy már a sikeres lövést követő napon is újabb medvejárásról érkezett bejelentés. És a további éjszakákon is voltak ilyen esetek a környéken. Egyed József nem túl optimista: emlékeztetett arra, hogy

az első engedélyt is csak hónapokig tartó, eredménytelen kilincselés után kapták meg, annak hatására, hogy a sajtó számos riportban hírt adott a libáni medvejárásokról.

Így most is azt valószínűsíti, hogy hosszú időnek kell eltelnie, hogy kilőhessenek még egy garázdálkodó állatot. Addig is folytatják a megfigyeléseket, számos kamerát is felszerelnek ott, ahol gyakrabban megfordulnak a házakat fosztogató medvék.

Az embereket is arra kérik, minden egyes medvejárást jelentsenek, ha tehetik, fényképezzék, filmezzék le a vadat, hogy ezeket a bizonyítékokat is csatolhassák a kilövési kérelemhez.

„Amíg a házak feltöréséhez szokott állatok életben vannak, addig nem lesz nyugalom Libánban” – szögezte le a polgármester.