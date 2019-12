Kilencszáz gyerekfellépő, hatvan termelő a sepsiszentgyörgyi karácsonyi vásáron

• Fotó: Vargyasi Levente/Facebook/Sepsiszentgyörgy Önkormányzata

Az immár hagyományossá vált zenés, táncos fellépések, ünnepi hangverseny, koncertek és előadások, a vásári forgatag és lacikonyhák mellett idén számos újdonság várja a látogatókat. Ilyen lesz például az ünnepi háttér előtt helyben elkészített és kinyomtatott fotólehetőség (photobooth), az épületvetítés gyermekrajzokból, illetve idén kiemelt figyelmet fordítanak a környezettudatosságra is.

A vásár ideje alatt a város nyolc tanintézményéből mintegy kilencszáz óvodás és iskolás kapcsolódik be a programokba zenés, táncos vagy verses műsorral.

A vásári forgatagban hatvan termelő, kézműves kínálja termékeit: kötött zoknitól kezdve a méztermékeken vagy tűzzománc-ékszereken át jóformán mindent be lehet majd szerezni. Idén először országos viszonylatban is az elsők között vezették be azt a szabályt, hogy kizárólag biológiailag lebomló, komposztálható vagy újra felhasználható evő- és ivóeszközökben kínálják az árusok az ünnepi csemegéket.