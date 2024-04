Kik fizetnek betegszabadság-járulékot?

Három olyan betegszabadság-kategória van, amelyre kivetette az állam a 10 százalékos hozzájárulási kötelezettséget, és azoktól a betegszabadságon lévő vagy csökkentett munkaprogrammal dolgozó páciensektől, akik ezekbe a kategóriákba tartoznak, már le is vonják a járulékot. A kormány többszöri módosítás után hozta meg a hozzájárulásról szóló jelenlegi döntést, amely már érvénybe is lépett. A betegeket érintő tudnivalókról Duda Tihamérrel, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatójával beszélgettünk.

Háromszor is módosította a kormány a 10 százalékos betegszabadság-járulékra vonatkozó szabályozást, végül április 12-én megjelent a Hivatalos Közlönyben az a sürgősségi kormányrendelet, amely meghatározza, hogy mely betegszabadság-kategóriára vonatkozik a járulékfizetési kötelezettség, azaz kiknek vonják le a betegszabadságra járó juttatásából a 10 százalékos hozzájárulást.

Három kategória fizet

Három kategóriát érint ez a kötelezettség – az idén januártól érvényes szabályozáshoz képest csökkent ez a szám, az azt megelőző időszakhoz képest viszont nőtt, múlt év végéig ugyanis nem létezett ez a hozzájárulás.

„Tavaly év végén született egy kormányhatározat, ami elrendelte, hogy a betegszabadságokra járó juttatásokból is be kell fizetni a 10 százalékos egészségbiztosítási hozzájárulást. Utána többször visszatértek erre a témára, és most született egy kormányhatározat, amely egyértelművé teszi, hogy milyen betegségek, milyen betegszabadság-kódok után kell befizetni ezt a hozzájárulást.