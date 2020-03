Kijárási tilalom: egyre több a szabálysértő Hargita megyében

Egy nap alatt 92-en kaptak pénzbüntetést a kijárási tilalomra vonatkozó előírások megszegéséért Hargita megyében. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Csütörtökön tetten ért a rendőrség egy lakhelyi elkülönítés alatt álló személyt, aki megszegte az izolációra vonatkozó előírásokat – tájékoztatott közleményben a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal pénteken. A szabálysértőt megbírságolták és 14 napos intézményes karanténba helyezték.

Mint ismert, a lakhelyi elkülönítésre vonatkozó szabályok megszegése 10 000-től 20 000 lejig terjedő pénzbírsággal sújtható, és az izolált személyt tettéért intézményes karanténba helyezik. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság, illetve a helyi rendőrségek munkatársai csütörtökön 1458, lakhelyi izolációban lévő személynél ellenőriztek, hogy betartják-e az elkülönítésre vonatkozó előírásokat. Az egy nappal korábbi adatokhoz képest sokkal többen megszegték a kijárási tilalommal kapcsolatos intézkedéseket – derül ki a közleményből.

Péntek reggelig, 24 óra alatt 63 alkalommal bírságolt a rendőrség az említett ok miatt, 33 900 lej összértékben.

Ugyanakkor járőrszolgálatokat teljesítettek a közrend fenntartása érdekében, a kórházaknál, az előszűrés végett a kórházaknál felállított sátraknál, valamint a karanténközpontoknál is. Továbbá biztosították a karanténközpontok őrzését, illetve az intézményes izolációra vonatkozó előírások miatt több autókonvojt is átkísértek a megyén.

A csendőrség is számos alakalommal bírságolt csütörtöktől péntek reggelig: Csíkszeredában 14, Gyergyószentmiklóson 9, Maroshévízen 6 személy kapott büntetést azért, mert nem volt náluk nyilatkozat lakhelyük elhagyásának okáról. Összesen 16 800 lej bírságot kaptak – derül ki a Hargita megyei kormányhivatal közleményéből. Ebben felhívják a figyelmet arra is, hogy

a szükségállapotra vonatkozó előírások megszegését 100-tól 5000 lejig terjedő pénzbírsággal büntetik természetes személyek esetében, a törvénysértő jogi személyek pedig 1000-től 70 000 lejig terjedő pénzbírságot kaphatnak.

Ugyanakkor kiemelik, hogy a vörös zónának minősített külföldi térségekből hazatérők automatikusan intézményes karanténba kerülnek, a sárga zónákból érkezők pedig lakhelyi elkülönítésbe. Utóbbiak kötelesek értesíteni háziorvosukat, valamint a megyei közegészségügyi igazgatóságot arról, hogy milyen országból érkeztek, mikor és hol léptek be az országába, továbbá arról is, ha a megbetegedés tüneteit hordozzák. Az előírások megszegése 10 ezertől 20 ezer lejig terjedő pénzbírsággal sújtható, ám amennyiben a törvénysértő megvalósította a fertőző betegségek elleni küzdelem meghiúsításának a bűntettét, akár 15 éves börtönbüntetést is kaphat.