Kihozni a maximumot a fagyasztott garnélarákból

Könnyed, gyorsan elkészíthető ételt állított össze Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, aki fagyasztott garnélarákot, spagettitésztát és többféle sajtot vásárolt alapanyagként. Arról is beszélt, hogy milyen típusú garnélát érdemes használni, illetve hogy miként érhetjük el a maximális ízhatást a fagyasztott hozzávaló elkészítésekor.

• Fotó: Főnix konyha

Ezért is döntött úgy a szakember, hogy ötletet adva olvasóinknak bemutat egy receptet.

bár kevesen készítik, a fogyasztók körében vidékünkön is népszerűek a tenger gyümölcsei közül az egyik legízletesebbnek számító garnélarákból összeállított ételek.

„Hozzuk el a tengerpartot azoknak, akik most nem lehetnek ott” – hangoztatta az aktuális recepthez kitalált mottóját Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa. Mint mondta,

Noha minden étel frissen a legfinomabb, sajnos vidékünkön csak fagyasztott formában szerezhetjük be a garnélarákot a nagyobb üzletekben.

Van az a változat is, amikor nincsenek megpucolva a rákok, hanem meg kell főzni, és csak azután fejthetjük ki a páncélból a farokrészben rejtőző ízletes húst.

Ez a legideálisabb az alább bemutatott recept elkészítéséhez is.

Öt-hat perc múlva már lehet is az ételre önteni a főzőtejszínt, valamint a tejfölben elkevert tojássárgát. Fontos hozzávaló egy merőkanál húsleves leve is, ami helyett vegetás – esetleg sós – forró vizet is lehet önteni a készülő spagettiszószba. Végül frissen aprított bazsalikommal kell ízesíteni.

A szósz elkészítése maximum tizenkét percig kell tartson, különben a garnélarák veszít minőségéből, össze fog esni

– jelentette ki a szakács. A spagettitésztát kilenc percig kell főzni lobogó olívaolajos, sós vízben, ezután már szűrhetjük is le – eközben át kell mosni hideg vízzel –, majd tehetjük bele a szószba. Ezt a gáztűzhely felett kell összekeverni a garnélás finomsággal. Végezetül tálaljuk, továbbá felaprított parmezán, kék penészes, füstölt és feta sajtot helyezünk a különleges fogásra.