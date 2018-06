Kihívás előtt az iskolák és a vállalkozók: itthon tartani a végzősöket

Megszerezte az akkreditációt az Orbán Alapítvány az udvarhelyi rehabilitációs központjára

Hivatalosan is elismerte az országos akkreditáló szerv a székelyudvarhelyi Orbán Alapítvány tevékenységeit, ezáltal a Bethlenfalvi úti rehabilitációs központ működését is – jelentette be sajtóközleményben az érintett.