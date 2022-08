Kihágások miatt kaptak bírságot Hargita megyei Lidl üzletek, fertőzött garnélát vontak ki a Kauflandból

2022. augusztus 28., vasárnap

Azonos időben jelentették be két lövétei tűzesetet - frissítve

Két helyszínen is tűz ütött ki vasárnap délben Lövétén: egy melléképület, valamit egy lakóház is lángra kapott. A Hargita megyei tűzoltóság legfrissebb tájékoztatása szerint a két tűzesetet szinte azonos időben jelentették be.