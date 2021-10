Kiértékelték a gyergyói online kvízjátékot, bemutatták az ismeretterjesztő kiadvány lapszámait

Eredményt hirdettek a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár október elsején indított, Ki mit tud? 50 kvízkérdés Gyergyó vidékéről című játékában. Az online feladványsorozatba sokan bekapcsolódtak, a csütörtöki eredményhirdetésen a Gyergyói Szemle két legutóbbi kiadványát is ismertették a szerkesztők.

Köllő Miklós műépítész, Ferencz Zoltán képzőművész, Nagy József főszerkesztő és Sólyom Gabriella szerkesztő mutatta be a Gyergyói Szemle kiadványait • Fotó: Barabás Orsolya

Nagy sikernek örvendett a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár Ki mit tud? 50 kvízkérdés Gyergyó vidékéről címmel szervezett online kvízjátéka. Az ötfordulós játék során a kérdéseket úgy állították össze, hogy kiemeljék az egyes gyergyói települések helyi sajátosságait – természetföldrajzi, társadalmi, gazdasági, kulturális, vallási vonatkozású, illetve neves személyiségekkel kapcsolatos válaszokat kellett adniuk a kvízjátékba bekapcsolódóknak.

Összesen 170-en játszottak, és nemcsak a környékbeliek, hanem távolabb élők is részt vettek a vetélkedőn, érkeztek megfejtések Olaszországból, Ausztriából, Németországból is

– ismertette Szakács Rita könyvtáros, a kvízjáték szervezője.

A csütörtöki eredményhirdető rendezvényen bemutatták a Gyergyói Szemle tudományos-ismeretterjesztő folyóirat 2019-es és 2020-as kiadványát, amelyeket a járványhelyzet miatt nem tudtak korábban ismertetni az érdeklődőkkel.

„A 2019-es lapszám, ami tavaly jelent meg, a turizmus és a gyógyászat témakörét járta körbe, gyergyói származású szerzők tollából jelentek meg tanulmányok a gazdaságturizmustól kezdve a borszéki fürdő történetén át Lázár Szini Karola gyergyószárhegyi orvostörténeti szakíró életéig. A 2020-as kiadvány pedig a gyergyói társadalom átmenetiségét veszi górcső alá. Azt mutatja be, milyen az, amikor nyugatról érkeznek modernizációs folyamatok, de van egy romániai társadalmi hagyomány, főleg a diktatúra több évtizede miatt, ami sok szempontból hátrányos helyzetet eredményezett 1990 óta. Szó van a nyelvjárás helyzetéről, a jelenkori családi házak építésének Gyergyói-medencében fellelhető problémáiról, és megjelent többek között a Gyergyószentmiklósról Amerikába kiköltözött fiatal kutatóval készült interjú is” – részletezte Nagy József főszerkesztő.

A folyóirat jelenlévő szerkesztői ismertették mind a két kiadványban megjelent, érdeklődésre számot tartó írásokat a néprajztól az irodalmon át az építészetig. Ferencz Zoltán képzőművész a kiadványok címlapjának kiválasztást is taglalta.

Már készül a Gyergyói Szemle következő kiadása, amelynek megjelenését jövő év januárjára tervezik, ez a térség természeti értékeit fogja bemutatni.

A Gyergyói Szemle Egyesület a kiadványok megjelentetése mellett fontosnak tartja a népi építészeti értékek adatbázisának létrehozását, ezért várnak e-mailben fotókat régi házakról, utcaképekről. A régi hagyományos mesterségek továbbörökítését, ismertetését is szeretnék segíteni, eddig már 31-en kerültek be az értékőrzők közé, akiket a honlapjukon mutatnak be.