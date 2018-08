Kiemelt meghívottal rajtol kedden a gitárfesztivál

Beke István Ferenc. Archív • Fotó: Pál Árpád

A szervezés utolsó száz méteréről Beke István Ferenc, a rendezvény főszervezője elmondta, úgy tűnik, az időjárás egész héten velük tart, így meg tudják tartani kedden és csütörtökön a várba tervezett koncerteket, ahol mindig kicsit más hangulata van a koncerteknek, mint fedett téren. A várban hétfőn már el is kezdődött a színpadépítés, kedden délelőtt befejezik, s háromtól már hangpróba zajlik. A meghívottak is érkeznek, a kedd esti koncertek fellépői már hétfőtől itt vannak, de a mesterkurzuson oktató tanárok is érkeznek lassan, valamint az esemény többi meghívottja is.

Fiatal vásárhelyi duó

Az augusztus 7–12. között zajló gitárfesztiválon amúgy 11 ország elismert művészeit hallgathatjuk, mint például: Hollandia, Franciaország, Spanyolország, Görögország, Magyarország, Oroszország, Olaszország, Argentína, Ausztria, Venezuela és Románia.

Rögtön a nyitó koncertre is érdemes kilátogatni a várba, ahol 19 órától két ifjú gitáros kezd koncertezni: Tudor Gliga és Orosz Dávid pályafutásukat a klasszikus gitár terén a marosvásárhelyi Művészeti Iskolában kezdték, Ene Ovidiu és Turcu Andrei tanárok mellett. Mindketten számos országos és nemzetközi versenyen vettek részt. Jelenleg a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia hallgatói, Beke István Ferenc diákjai.

A közönség a virtuóz Al Di Meola és Tommy Emmanuel előzenekaraként hallhatta már őket. Számos verseny győztese a duó, megnyerték az Erdélyi Nemzetközi Gitárfesztivál első díját, ugyanakkor magukénak tudhatják a szebeni klasszikus gitárverseny, „A barokk stílustól a rock stílusig” első helyezését is.

Világhírű gipsy swing

A duó után a színpadon a Rosenberg Trio veszi át a terepet, ők a fesztivál kiemelt meghívottjai, a hollandiai zenészhármas különleges hangzásvilágát egy szólógitár, egy ritmusgitár, valamint egy nagybőgő adja.

A Rosenberg Trio amúgy Django Reinhardt nyomaiba lépve hódította meg az egész világot a klasszikus, pop, bossa nova és gypsy swing stílusukkal. A közismert dzsessz- és swingdalokon kívül a repertoárjukban számos saját szerzemény is szerepel, melyekből több mint huszonöt CD-t és DVD-t adtak ki.