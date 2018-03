Kiemelkedő támogatás az erdélyi egyházközségeknek

Jelentős összeggel támogatja a Gyulaférvári Főegyházmegyéhez tartozó egyházközségeket idén a magyar kormány – jelentette be szombaton Csíkszeredában Soltész Miklós, Magyarország egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára.

Mint a Borboly Csabával, Hargita Megye Tanácsának elnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján az államtitkár elmondta,

a magyar kormány támogatásában részesül idén többek közt a gyergyótölgyesi, gyergyószárhegyi, csíkszentléleki, csíkszentdomokosi, csíkszentmiklósi egyházközség, továbbá segítik a csíksomlyói ferencesek tevékenységét, valamint 10 millió forint jut a gyimesfelsőloki közösségi ház megépítésére is.

Ezen kívül számos más erdélyi egyházközség részesül jelentős összegű támogatásokban, a Gyulaférvári Főegyházmegye összesen mintegy 560 millió forintot kap. Borboly megjegyezte, a magyar állam nem csak saját hatáskörében végzi felelősen munkáját, hanem azon román döntéshozók helyett is dolgozik, akik a parlamentben magukkal vannak elfoglalva – számolt be a megyei önkormányzat sajtószolgálata.

Lélek-, érték-,ember- és magyarságmentők egyházaink, ezért is kell kiemelten foglalkoznunk velük

– emelte ki Soltész Miklós, hozzátéve, ha Magyarország erősödik, erősödnie kell azoknak is, akik hitükben nem szűntek meg magyarnak lenni. Az államtitkár hangsúlyozta, összefogásra van szükség, és arra buzdít minden magyart, hogy éljen felelősen szavazati jogával és vegyen részt az április 8-i választásokon.

A templom nem múzeum, nem a múltra kell tekinteni, hanem a jövőre

– fejtette ki véleményét a jelenlévő Darvas-Kozma József csíkszeredai esperes, aki szerint a közösség szolgálata elsődleges kell legyen mind a politikai, mind pedig az egyházi elöljárók számára.

Az eseményen jelen volt Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja is, aki közölte, a választásokat megelőző két hétben hosszabbított munkaprogrammal dolgoznak a konzulátuson, reggel 6-tól 22 óráig, beleértve nagypénteket és szombatot is. Ez idő alatt bárki leadhatja szavazatát, továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy a konzulátusra igényelt szavazólapokat kizárólag személyesen lehet átvenni.