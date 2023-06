Kezdték megszokni a helyi rendőrséget Csíkszeredában

Sajnos az elmúlt időszakban volt olyan, hogy közösségi oldalakon jelentek meg beszámolók különböző hasonló esetekről, az egészben az volt a közös, hogy ezeket nem jelentették a rendőrségnek. Testi sértés esetén kötelező, hogy az áldozat feljelentést tegyen, ez nagyon fontos, de sokan nem tudják a szükséges lépéseket. Minket is többen megkeresnek, ha el tudunk járni az ügyben, segítünk, ha nem, az állami rendőrséghez irányítjuk őket

– magyarázta.

Kérdésünkre, hogy vannak-e problémásabb övezetek a városban, azt mondta, ezt nem lehet kijelenteni, de van, ahol többet kell járőrözni. Ez történt a Majláth Gusztáv Károly téren több hónapja történt csoportos bántalmazás után is, amely után vállalták, hogy ebben az övezetben, a központi parkban, a Petőfi Sándor utcában és a Szabadság téren sűrűbben megjelennek a gyalogos járőrök. „Ez egy közös ügy, ugyanúgy az állami rendőrség is, mi is azt próbáljuk elérni, hogy ezek a problémák megszűnjenek” – fejtette ki.