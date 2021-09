Kezdődik az Őszi Vásár Székelyudvarhelyen

Archív • Fotó: Barabás Ákos

Csütörtök délelőtt tizenegy órától nyitják meg a sportcsarnokban berendezett kiállítást, ahol

teljesen megújult standok várják a látogatókat,

illetve az épület szomszédságában a különböző márkaképviseletek által felállított sátraknál is körbe lehet már nézni a nyitónapon. Az eddigi évekhez hasonlóan ekkor lesz az üzleti konferencia is, amelyre a gazdasági szférában tevékenykedőket, vállalkozókat és minden érdeklődőt várnak 15 órai kezdettel az inkubátorházba. Az idei konferencia során

a pandémia utáni kitörési lehetőségek, az újrakezdés, illetve a folytatás kérdését fogják körbejárni a szakértők.

Az előadások után ütemezték be azt a B2B-találkozót is, amelynek elsődleges célja, hogy alkalmat, teret biztosítson a magyarországi és székelyföldi vállalkozások találkozásához, az üzletkötéshez. Az eddigi évek tapasztalatai szerint ezek a találkozások nagyon sok esetben sikeres üzletkötéseket eredményeztek – mondta Orosz-Pál Levente, az őszi vásár rendezvénysorozat főszervezője.

Péntek délben nyitja meg kapuit a székely termékek fesztiválja, a délutáni órákban elindul a borfesztivál is, azaz színes programkavalkáddal hivatalosan is elstartol az őszi vásár, ahol fellépnek különböző előadók képviselve a komoly- és könnyűzenét egyaránt, lesz stand up comedy, különböző gyerekprogramok, táncelőadások, és idén első alkalommal szüreti bál is. Mint arról a főszervező beszámolt, a szüreti mulatságot az UIET-tel közösen sikerült megszervezniük szombatra.

Vidékünkön nagyon színesek a szüretibál-rendezvények, amelyek településenként a szokásoknak megfelelően változnak, így a vásár keretein belül megszervezett udvarhelyszéki szüreti bál is színesnek ígérkezik.

A rendezvényre több környékbeli helységből is érkeznek csőszök lóval, szekérrel, zenészekkel. Este nyolc órától a Huzavona zenekar biztosít majd a talpalávalót egy szabadtéri táncházhoz. Vasárnap is változatos programkínálattal folytatódik a rendezvény, a pontos részletekről az őszi vásár honlapján, illetve Facebook-oldalán is tájékozódhatnak az érdeklődők.

Az idei rendezvény összefogás eredménye – tette hozzá a főszervező –, hiszen a főtámogató Hargita Megye Tanácsa mellett társszervező a Médiatér cégcsoport, illetve Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.