Kezdődik a sívakáció Hargita, Kovászna és Maros megyében is

A most záruló héten az ország tíz megyéjében voltak vakáción a gyermekek, többek között Kolozs és Bihar megyében is, a többieknek pénteken kezdik a bő egy hetes szabadságolás.

Ha már sívakáció, akkor remélhetőleg minél több gyerek elmegy szánkózni, sízni, túrázni.

Maros megyében nyitva van a szovátai sípálya, ahol naponta 10-17 óra között várják a téli sportok kedvelőit. Hargita megyében is tárt kapukkal várják a kikapcsolódni vágyókat a sípályák. A Madarasi Hargitán minden felvonó működik, minden pálya sízhető naponta 10-16 és 18-21 óra között. A Havas Bucsin sípályán is szeretettel várják az érdeklődőket, már az elmúlt napokban is nagyon sok kolozsvári és bihari család szórakozott itt. A pályák naponta 10-17 óra között működnek, csakúgy, mint a szomszédos Bogdan sípályán. A gyimesi sípályán 9-21 óra között lehet sízni, kikapcsolódni, a gyergyócsomafalvi Veresvirág panzió melletti sípályán pedig 10-17 óra között működnek a sífelvonók.

Akihez legközelebb a Hargitafürdői síközpont van annak is jó hírrel szolgálhatunk, hiszen mindennap lehet sízni és hópánkóval csúszni. Kovászna megyében is nyitva van a sugásfürdői sípálya, a közösségi oldalán közzétett program szerint hétfőtől csütörtökig 15-20, szombaton vasárnap 9-21 óra között fogadja a téli sportok kedvelőit. Mindenik sípályának Facebook-oldala is van, ahol rendszeresen tájékoztatnak az újdonságokról, érdemes ezeket követni.

Ami az időjárást illeti, az meteorológusok előrejelzései szerint enyhe téli időre számíthatunk, Maros megyében többfelé eső is lehetséges.